ВСУ атаковали Невинномысск

Владимиров: Под Невинномысском ПВО отражают нацеленный налет БПЛА на промзону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 мая совершили нацеленный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на промышленную зону в Невинномысске Ставропольского края. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают вражескую атаку, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно», — написал губернатор.

Владимиров попросил жителей и гостей края не снимать и не публиковать кадры с работой ПВО, пролетом беспилотников и мест с падением обломков. За это предусмотрено административное наказание.

Режим беспилотной опасности продолжается действовать на всей территории края.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ленинградскую область.