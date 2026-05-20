Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:01, 20 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Невинномысск

Владимиров: Под Невинномысском ПВО отражают нацеленный налет БПЛА на промзону
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 мая совершили нацеленный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на промышленную зону в Невинномысске Ставропольского края. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают вражескую атаку, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно», — написал губернатор.

Владимиров попросил жителей и гостей края не снимать и не публиковать кадры с работой ПВО, пролетом беспилотников и мест с падением обломков. За это предусмотрено административное наказание.

Режим беспилотной опасности продолжается действовать на всей территории края.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ленинградскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

    США захотели сократить численность доступных НАТО во время конфликтов сил

    ВСУ атаковали Невинномысск

    Мужчина плеснул кислоту на гениталии жены из-за подозрений в измене

    Раскрыта правильная частота перезагрузки компьютера

    Небензя дал постпреду Украины важный бесплатный совет

    В Великобритании разгорелся скандал из-за украинского флага

    Медведев предложил использовать устав НАТО против Украины

    В России назвали последствия отказа США от моратория на ядерные испытания

    Захарова рассказала о расходовании Украиной помощи Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok