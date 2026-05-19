15:08, 19 мая 2026Россия

ВСУ снова атаковали Ленобласть

Губернатор Дрозденко сообщил о сбитых над Ленобластью БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее 19 мая глава области сообщал о сбитом украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА).

«На данный момент силами ПВО сбито 7 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал Дрозденко, отметив, что боевая работа продолжается.

В ночь на 19 мая над регионами России сбили 315 украинских БПЛА. В министерстве обороны уточнили, что атакам подверглись 19 регионов страны, дроны также сбивали над акваторией Азовского моря. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

