15:54, 19 мая 2026Мир

В Европе призвали к свержению своих элит ради мира с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Европейцы должны свергнуть свои политические элиты ради скорейшего достижения мира с Россией. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», — подчеркнул политик.

По мнению Мемы, Европа никогда не сможет прийти к мирному сосуществованию с Россией, пока у власти в европейских транах будут находиться русофобы, как сейчас.

Ранее Мема призвал Запад немедленно прекратить военную помощь Украине из-за атаки на Московскую область в ночь на 17 мая.

