Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Украину за ночную атаку на Московскую область, призвав Запад немедленно прекратить военную помощь Киеву. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.
«Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет на Украину 120 тысяч БПЛА для использования против России», — написал политик.
Мема подчеркнул, что осуждает атаку ВСУ. Он также выразил сожаление, что мирное население России пострадало от действий Киева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. По его словам, еще одного ищут под завалами.