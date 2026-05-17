В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

Мема осудил атаку ВСУ на Подмосковье и призвал Запад прекратить поддержку Киева

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Украину за ночную атаку на Московскую область, призвав Запад немедленно прекратить военную помощь Киеву. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет на Украину 120 тысяч БПЛА для использования против России», — написал политик.

Мема подчеркнул, что осуждает атаку ВСУ. Он также выразил сожаление, что мирное население России пострадало от действий Киева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. По его словам, еще одного ищут под завалами.