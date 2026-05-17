Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 17 мая 2026Мир

В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

Мема осудил атаку ВСУ на Подмосковье и призвал Запад прекратить поддержку Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @armandomema878 / YouTube

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Украину за ночную атаку на Московскую область, призвав Запад немедленно прекратить военную помощь Киеву. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет на Украину 120 тысяч БПЛА для использования против России», — написал политик.

Мема подчеркнул, что осуждает атаку ВСУ. Он также выразил сожаление, что мирное население России пострадало от действий Киева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. По его словам, еще одного ищут под завалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok