16:37, 17 мая 2026

Каллас обвинила США, Китай и Россию в разделении Европы
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

США, Китай и Россия пытаются разделить Европу, чтобы ослабить ЕС. Такое мнение, как сообщает Politico, высказала на конференции в Таллине верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Они хотят расформировать Евросоюз, потому что вместе мы гораздо сильнее. Им не нравится ЕС, это совершенно очевидно. Но нам нужно понять, почему именно. Почему Китаю не нравится ЕС, почему России не нравится. Потому что, если мы будем держаться вместе, если мы будем действовать вместе, тогда мы будем сильными», — заявила Каллас.

Она обвинила администрацию американского лидера Дональда Трампа в том, что она также не одобряет Евросоюз, поскольку в его лице Вашингтону приходится иметь дело с очень большим геополитическим объединением. В связи с этим Соединенные Штаты пытаются вести диалог с отдельными странами, неспособными разговаривать с Америкой на равных.

«Риторика в стиле "у меня с вами прекрасные отношения, но мне не нравится Европейский союз" является частью стратегии "разделяй и властвуй", — констатировала Каллас. — Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как страны тоже идут по этому пути. Разделение действительно работает».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. При этом он усомнился в возможности Каи Каллас стать участником переговоров с Россией.

