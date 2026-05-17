Российский турист поругался с турком и был арестован

Генконсульство: Российского туриста задержали в Анталье из-за конфликта с турком

Россиянин поругался с жителем курортной провинции Анталья и был задержан. Об этом сообщает генконсульство России, передает ТАСС.

«По имеющейся информации, российский гражданин был задержан турецкими правоохранительными органами по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта», — рассказали в ведомстве.

Сейчас российский турист находится в пенитенциарном учреждении Антальи. В генконсульстве организовали для мужчины консультацию с местным адвокатом.

«Генконсульство находится в контакте с супругой задержанного и турецкой стороной по данному инциденту, готово оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий», — заключили дипломаты.

Ранее российских туристов предупредили о мошенничестве перед сезоном отпусков. Злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей и туристических компаний. С их помощью они пытаются получить конфиденциальные данные потенциальных клиентов. Наиболее распространена схема с «выгодными предложениями» — людей специально торопят, чтобы те поскорее внесли деньги и не упустили шанс.