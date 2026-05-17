18:16, 17 мая 2026

В России допустили жесткий ответ Украине за массированную атаку на Подмосковье

Виктория Кондратьева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия может нанести жесткий ответный удар Украине за ночную атаку мирных жителей в Подмосковье. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова приводит газета «Аргументы и факты».

«Российские военные выявляют цели ВСУ и бьют по ним регулярно. Ответ идет и на земле, мы постепенно продвигаемся в зоне боевых действий. Лето будет горячим, и майские дни тоже. Сейчас идет освобождение Красного Лимана, Константиновки и многих других населенных пунктов. Удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам. Вероятно, предстоящие сутки покажут нам, что к чему», — указал военный эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. По его словам, еще одного ищут под завалами.

Также стало известно, что четверо граждан Индии пострадали из-за ночной атаки ВСУ на Подмосковье. Посольство страны в России сообщило, что один из них не выжил после украинского удара.

