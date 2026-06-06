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22:20, 6 июня 2026Спорт

Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона РПЛ за последние семь лет

Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости «РЖД Арены» за последние семь лет
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото ПФК ЦСКА / Анна Аксенова

Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние семь лет. Об этом сообщает Sports.ru.

Игра собрала на трибунах «РЖД Арены» 23 899 зрителей. В последний раз более высокая посещаемость на этом стадионе была зафиксирована на матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер», который прошел 26 ноября 2019 года. Тот поединок пришли посмотреть 25 757 человек.

Команду стримеров тренировал бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк. Наставником блогеров был экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Ранее бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему трудно переварить медиафутбол. «Отрицательно отношусь к медийному футболу. Как профессионалу мне очень трудно это переварить. Как и теннисисты относятся к паделу — они не могут в него играть», — сказал Аршавин.

В истории медиафутбола рекордное количество болельщиков собралось на матче «Амкал» — «Броук Бойз», который прошел 5 июля 2025 года на стадионе «Лужники». Аудитория той игры составила 31 715 зрителей.

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