Бывший капитан сборной России Аршавин: Мне трудно переварить медиафутбол

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выразил свое отношение к медиафутболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс»

«Отрицательно отношусь к медийному футболу. Это не футбол, а что-то другое. Как профессионалу мне очень трудно это переварить. Как и теннисисты относятся к паделу — они не могут в него играть», — сказал Аршавин.

Ранее Аршавин предположил, когда сборная России сможет выиграть чемпионат мира по футболу. По его словам, этого не произойдет в течение ближайших 50 лет.

Медиалига была создана в 2022 году. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.