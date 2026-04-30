19:11, 30 апреля 2026Спорт

Аршавин оценил вероятность победы сборной России на ЧМ по футболу в ближайшие 50 лет

Владислав Уткин
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил вероятность победы российской команды на чемпионате мира в ближайшие 50 лет. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мне не предвидится увидеть победу сборной России на чемпионате мира. В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Исторически в других странах рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю», — сказал Аршавин.

В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и ряда других клубов провел в составе национальной команды 75 матчей, в которых забил 17 голов.

Сборная России не принимает участия в международных официальных матчах с марта 2022 года, так как она была отстранена решением ФИФА и УЕФА. В течение последних четырех лет команда проводит исключительно товарищеские встречи. Ближайшими соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Матч с египтянами пройдет 28 мая в Каире. 5 июня россияне примут команду Буркина-Фасо в Волгограде, а 9-го числа поединок с Тринидадом и Тобаго увидят зрители в Калининграде.

