Стали известны соперники сборной России по футболу в июньских матчах

Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго в июне

Российский футбольный союз объявил соперников сборной России в июньских матчах. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

28 мая сборная России сыграет с командой Египта, матч пройдет в Каире. 5 июня отечественная команда проведет матч против сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня — против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Египет занимает 29-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Буркина-Фасо — 62-е место, Тринидад и Тобаго — 102-е. Сборная России располагается на 36-й строчке списка.

Ранее букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборными России и Египта по футболу. Аналитики ставят на победу национальной команды России.

Россия находится под санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.