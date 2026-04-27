Назван фаворит матча России и Египта

Сборную Россию по футболу назвали фаворитом матча с Египтом

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборными России и Египта по футболу. Об этом сообщает Sports.ru.

Аналитики ставят на победу национальной команды России. По оценкам букмекеров, россияне — явные фавориты с коэффициентом 2,40 на победу. Шансы египтян оцениваются в 3,00, ничья — 3,30.

Сборные России и Египта встретятся 29 мая. Матч пройдет в Каире.

Команды встречались лишь однажды — на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Тогда Россия уверенно победила со счетом 3:1.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому она играет только в товарищеских матчах.