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22:20, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Кадры насильственной мобилизации на Украине шокировали ирландского журналиста

Боуз осудил Запад за игнорирование насильственной мобилизации на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на Запад за то, что он игнорирует насильственную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Как напомнил Боуз, в США и Европе устраивают скандалы, когда появляется информация о том, что иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов забирает нелегалов с улиц для последующей депортации. «Когда же головорезы [президента Украины Владимира] Зеленского, обожающие нацистов и вооруженные Вашингтоном и ЕС, загоняют обычных украинцев в призывные лагеря? Полное молчание», — написал журналист.

Так он прокомментировал видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) насильно забирают мужчину и заталкивают его в автомобиль, несмотря на крики и попытки препятствовать силовикам. От мобилизации мужчину спасли прохожие.

Ранее сообщалось, что на Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Утверждалось, что украинцев высаживают в 10-30 километрах от границы, а поход до соседней страны длится от трех до шести дней.

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