Израиль заподозрили в прослушке спецпосланника президента США

NYT: Израиль вел прослушку спецпосланника президента США и замглавы Пентагона

Израиль ведет прослушку телефонных разговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT).

По данным издания, уровень угрозы контрразведке со стороны Израиля в последние недели был повышен до самого высокого уровня, с высокого до критического. Предполагается, что Израиль подслушивал американские переговоры с Ираном.

Отмечается, что власти Израиля и США давно знали и мирились с тем, что каждый из них шпионил за другим. По мнению некоторых американских официальных лиц, усиленные попытки Израиля узнать о позиции Вашингтона на переговорах с Тегераном перешли все границы.

Ранее сообщалось, что Пентагон повысил до наивысшего, критического уровня угрозу израильского шпионажа в отношении США. В семистраничном документе утверждалось, что Израиль обладает способностью вести агентурную и техническую разведку на «критическом уровне». В свою очередь, официальный представитель посольства Израиля уже назвал эту информацию «абсолютно ложной», заявив, что еврейское государство не шпионит за американскими официальными лицами.