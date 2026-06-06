США повысили до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа

Пентагон назвал критическим уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля

Пентагон повысил до наивысшего, критического уровня угрозу израильского шпионажа в отношении США. Об этом сообщает NBC News.

Разведывательное управление Пентагона (DIA) выпустило новую секретную директиву на фоне растущих разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу войны с Ираном. В семистраничном документе утверждается, что Израиль обладает способностью вести агентурную и техническую разведку на «критическом уровне». Особое беспокойство вызывает интерес израильтян к внутренним совещаниям и процессу принятия решений администрацией президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Официальный представитель посольства Израиля уже назвал эту информацию «абсолютно ложной», заявив, что еврейское государство не шпионит за американскими официальными лицами. В Белом доме также отвергли существование директивы, назвав слухи о ней «полностью фальшивыми». Пентагон отказался от комментариев.

Тем не менее источники NBC News утверждают, что на практике повышенный уровень угрозы приведет к тому, что американские чиновники будут проявлять экстремальную осторожность при поездках в Израиль — например, использовать одноразовые телефоны и специальные ноутбуки. При этом на ежедневном обмене разведданными между союзниками это пока не скажется. Напряженность между лидерами стран нарастает: на этой неделе Дональд Трамп уже назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сумасшедшим» во время телефонного разговора.

Ранее во Франции обвинили израильскую компанию во вмешательстве в муниципальные выборы. Целью вмешательства должна была стать дискредитация левых кандидатов партии «Непокоренная Франция»: Себастьяна Делогю, Франсуа Пикемаля и Давида Гиро.