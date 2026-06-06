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15:30, 6 июня 2026Мир

США повысили до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа

Пентагон назвал критическим уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Пентагон повысил до наивысшего, критического уровня угрозу израильского шпионажа в отношении США. Об этом сообщает NBC News.

Разведывательное управление Пентагона (DIA) выпустило новую секретную директиву на фоне растущих разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу войны с Ираном. В семистраничном документе утверждается, что Израиль обладает способностью вести агентурную и техническую разведку на «критическом уровне». Особое беспокойство вызывает интерес израильтян к внутренним совещаниям и процессу принятия решений администрацией президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Официальный представитель посольства Израиля уже назвал эту информацию «абсолютно ложной», заявив, что еврейское государство не шпионит за американскими официальными лицами. В Белом доме также отвергли существование директивы, назвав слухи о ней «полностью фальшивыми». Пентагон отказался от комментариев.

Тем не менее источники NBC News утверждают, что на практике повышенный уровень угрозы приведет к тому, что американские чиновники будут проявлять экстремальную осторожность при поездках в Израиль — например, использовать одноразовые телефоны и специальные ноутбуки. При этом на ежедневном обмене разведданными между союзниками это пока не скажется. Напряженность между лидерами стран нарастает: на этой неделе Дональд Трамп уже назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сумасшедшим» во время телефонного разговора.

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