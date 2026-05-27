Во Франции обвинили израильскую компанию во вмешательстве в выборы

BFM TV: Израильская компания вмешивалась в муниципальные выборы во Франции

Во Франции обвинили израильскую компанию во вмешательстве в муниципальные выборы. Как сообщает BFM TV, прокуратура Парижа начала расследование.

По информации телеканала, целью вмешательства должна была стать дискредитация левых кандидатов партии «Непокоренная Франция»: Себастьяна Делогю, Франсуа Пикемаля и Давида Гиро.

Отмечается, что неизвестные создавали сайты и аккаунты в соцсетях, в которых распространяли информацию о неких преступлениях кандидатов. Прокуратура считает, что с кампанией по дискредитации могла быть связана израильская фирма BlackCore. Расследование произошедшего поручено Национальному киберотделу.

