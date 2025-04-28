Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 28 апреля 2025Путешествия

Франция стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже

Франция отказала 1,2 тысячи россиян в шенгене из-за подозрений в шпионаже
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Charles Platiau / Reuters

Франция в последние годы стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщила газета Le Monde.

Чтобы «защититься от риска вмешательства», с 2022 года Франция отклонила 1,2 тысячи заявок на получение шенгена, поданных в консульства страны в России.

Материалы по теме:
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
13 сентября 2023
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

В основном отказы коснулись дипломатов, однако среди них были и руководители предприятий, которые собирались во Францию в командировки, а также докладчики на научных симпозиумах.

Кроме того, в перечне не получивших визу оказались люди, которые указали в качестве цели поездки посещение фестивалей и культурных мероприятий.

Ранее Франция официально подтвердила, что перестала признавать российские загранпаспорта старого образца. Обладатели пятилетних документов больше не смогут получить визы в эту страну ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российской городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Минобороны Канады приготовилось к конфликту с гусями

    Франция стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже

    Стало известно о подготовке Украиной плана Б на случай провала мирного соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости