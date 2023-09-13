Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?

Власти Германии решили конфисковывать любые санкционные товары у россиян

Германия в числе прочих европейских стран решила конфисковывать любые санкционные товары у въезжающих в государство россиян. Об этом говорилось в ответе немецкой таможни на запрос гражданина России.

Вещи личного пользования не станут исключением. К ним относятся, к примеру, ноутбуки, смартфоны, косметика, драгоценности, чемоданы и прочее. Их могут конфисковать в том числе для переработки.

Почему вещи россиян стали изымать на границе?

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Таким образом, европейские государства получили официальное разрешение изымать у въезжающих и выезжающих россиян любые товары, входящие в санкционный список.

Позже ЕК пояснил, что конфискация техники и авто является лишь рекомендацией для 27 стран Евросоюза (ЕС). Те, в свою очередь, должны самостоятельно решить, следовать им или нет.

Юристы объяснили, что ввоз личных вещей в Европу приравняли к экспорту, поэтому в действиях таможенников, даже если они отберут дорогие вещи, не будет ничего незаконного. При этом срок пребывания туриста в стране не имеет значения — конфискации не избежать, даже если человек едет на несколько дней.

Уточняется, что в лучшем случае туриста просто не пустят в страну и попросят вернуться на территорию России

Какие страны поддержали ограничения

Одной из первых на рекомендации Еврокомиссии отреагировала Финляндия. Несмотря на строгие правила въезда россиян в страну, они решили не ограничивать их в путешествиях на личных машинах с российскими номерами. Власти Эстонии же, напротив, запретили въезд на российских автомобилях, приняв решение после консультации с Латвией и Литвой. Три страны посчитали, что такие ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций.

Тем не менее, эстонская таможня будет пропускать автобусы и мотоциклы с российскими номерами

В Германии пообещали конфисковывать любые санкционные товары у въезжающих россиян. Таможня не будет делать исключения для товаров личного пользования, таких как смартфоны или ноутбуки. Их могут конфисковать в том числе для переработки. Однако позже члены бундестага Ойген Шмидт, Кай Готтшальк, Йорн Кенниг и Геррит Хюи от имени партии АдГ призвали правительство задуматься о возможных контрмерах со стороны России.

Парламентарии обратили внимание, что другие европейские страны воздерживаются от конфискации автомобилей с российскими номерами. При этом ответные меры Кремля в большей степени затронут немцев, чем граждан других стран, подчеркнули члены бундестага.

Как въехать в Европу на автомобиле

12 сентября Еврокомиссия смягчила инструкции, рекомендовав уделять особое внимание в основном автомобилям. Под запрет попадают легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек. Конфисковать их могут независимо от того, используются они в частных или коммерческих целях.

Несмотря на это, россияне стали активно искать выход из ситуации и нашли законный способ попасть в Европу на личном транспорте. Для этого туристу понадобится договор купли-продажи, заключенный с европейцем.

Заключаешь в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза, и все — автомобиль уже не подпадает под действие запрета. А россиянин едет на нем по доверенности Сергей Мрачковских таможенный юрист

Он также отметил, что машину можно оставлять на стоянках наземных пунктов пропуска. При этом юрист добавил, что не рекомендует это делать.

Граждане, которые в настоящее время находятся в Европе на автомобиле, могут вернуться на родину через Латвию, Эстонию, Финляндию, Норвегию — все они разрешают проезд по своей территории для возвращения в Россию. Литва официально не давала разрешения на выезд, отметив лишь, что возможен транзит в Калининград и обратно.

Что делать, если отобрали личные вещи на таможне

Граждане РФ все еще могут пробовать брать с собой в поездки телефоны, ноутбуки, косметику и драгоценности, однако надо готовиться к тому, что их могут изъять. В таком случае юристы советует вести съемку и требовать документы о конфискации имущества. После случившегося необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а затем в суд.

В Германии было несколько кейсов [с конфискацией], и люди, у которых забрали машины, объединились. Теперь там будет полноценный судебный процесс, и суд будет обязан рассмотреть доводы русских людей. Он может счесть действия немецких правоохранителей эксцессом исполнителя, может счесть это выходом за пределы предоставленных законом прав и возможностей Сергей Гландин адвокат, партнер BGP Litigation

При этом специалист предупредил, что дело может отправиться в суд Европейского союза и оставаться на паузе в течение не менее полутора лет.

Как Россия отреагировала на ситуацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз россиянами машин, телефонов, чемоданов, шампуней и других личных вещей в Европейский союз.

Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

В Совете Федерации действия ЕК назвали дискриминацией по паспорту. Сенатор Андрей Клишас полагает, что на отмену новых может повлиять ответное ограничения для европейцев со стороны России. Так же считает врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он охарактеризовал запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями как полный беспредел.

