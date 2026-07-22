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08:51, 22 июля 2026 (обновлено: 09:00, 22 июля 2026)Мир

В МИД России заявили о желании США видеть Путина на саммите G20 в Майами

МИД России: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Соединенные Штаты Америки хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите «двадцатки» (G20) в Майами в декабре. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в интервью ТАСС.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал он.

По словам дипломата, по уровню российского участия в саммите еще предстоит определиться, поскольку приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту, когда все его параметры определены.

Ранее Бердыев заявил, что Россия ожидает от США подробностей, связанных с организацией встречи глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Атланте. Он отметил, что пока эти совещания существуют в виде предварительных планов.

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