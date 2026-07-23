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16:18, 23 июля 2026 (обновлено: 16:31, 23 июля 2026)Мир

Рубио рассказал об отношении Трампа к конфликту на Украине

Рубио: Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Richard Carson / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине «глупым и бессмысленным». Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит The Guardian.

«Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — поделился мнением Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон готов сыграть любую конструктивную роль для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для этого потребуется разработать решение, которое устроит и Москву, и Киев.

Ранее Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока. По признанию главы Белого дома, он думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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