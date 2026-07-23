Рубио рассказал об отношении Трампа к конфликту на Украине

Рубио: Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным

Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине «глупым и бессмысленным». Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит The Guardian.

«Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — поделился мнением Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон готов сыграть любую конструктивную роль для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для этого потребуется разработать решение, которое устроит и Москву, и Киев.

Ранее Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока. По признанию главы Белого дома, он думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.