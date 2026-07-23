Главу Пентагона назвали неудачником

Сенатор США Гэри Питерс обвинил Хегсета в отсутствии стратегии против Ирана

Сенатор США Гэри Питерс обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в отсутствии стратегии, которая позволила бы добиться успеха в конфликте с Ираном и назвал его неудачником. Его слова передает CBS News.

«Вы, сэр, и есть неудачник. Не мужчины и женщины, которые находятся на передовой. Не мужчины и женщины, которые с честью выполняют свой долг. Но если нет стратегии победы, значит они подвергаются опасности, потому что руководители подвели их. И именно это сейчас происходит. У вас нет стратегии», — сказал он.

Кроме того, Питерс раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за постоянное изменение заявленных целей конфликта. По его словам, сначала Вашингтон говорил о смене власти в Иране, затем о ликвидации его ядерной программы, а позже о взятии под контроль Ормузского пролива.

Ранее Хегсет и администрация Трампа запросили до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном. Отмечается, что полученные средства будут направлены на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с беспилотниками.