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16:02, 23 июля 2026 (обновлено: 16:03, 23 июля 2026)Мир

Главу Пентагона назвали неудачником

Сенатор США Гэри Питерс обвинил Хегсета в отсутствии стратегии против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Eric Lee / Reuters

Сенатор США Гэри Питерс обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в отсутствии стратегии, которая позволила бы добиться успеха в конфликте с Ираном и назвал его неудачником. Его слова передает CBS News.

«Вы, сэр, и есть неудачник. Не мужчины и женщины, которые находятся на передовой. Не мужчины и женщины, которые с честью выполняют свой долг. Но если нет стратегии победы, значит они подвергаются опасности, потому что руководители подвели их. И именно это сейчас происходит. У вас нет стратегии», — сказал он.

Кроме того, Питерс раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за постоянное изменение заявленных целей конфликта. По его словам, сначала Вашингтон говорил о смене власти в Иране, затем о ликвидации его ядерной программы, а позже о взятии под контроль Ормузского пролива.

Ранее Хегсет и администрация Трампа запросили до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном. Отмечается, что полученные средства будут направлены на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

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