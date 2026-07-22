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08:18, 22 июля 2026Мир

Администрация Трампа запросила дополнительные миллиарды долларов для войны с Ираном

NYT: Хегсет запрашивает до 70 миллиардов долларов, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Министр войны США Пит Хегсет и администрация американского лидера Дональда Трампа запрашивают до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном и оплатить новое вооружение и персонал. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Пентагон запрашивает 46 миллиардов долларов на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

«Это новая просьба, основанная на новых реалиях мира, с которыми мы сталкиваемся, и мы готовы к этому моменту», — сказал глава военного ведомства.

Однако демократы в Сенате и некоторые республиканцы выразили сомнения в необходимости выделения миллиардов на военные нужды в дополнение к 1,5 триллионам долларов, которые Пентагон запрашивал в рамках предстоящего оборонного бюджета.

«Администрация пыталась представить это как экстренный запрос, но, возможно, это скорее попытка обойти обычный процесс выделения ассигнований», — заявила сенатор Пэтти Мюррей, главный демократ в Комитете по ассигнованиям.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой. Он отметил, что это станет ответом на каждую атаку по коммерческому судну.

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