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23:48, 21 июля 2026 (обновлено: 23:55, 21 июля 2026)Мир

США пригрозили Ирану ударами с десятикратной силой

Хегсет: США ударят по Ирану с десятикратной силой в ответ на атаки по коммерческому судну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Соединенные Штаты будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждую атаку по коммерческому судну, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

До этого стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.

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