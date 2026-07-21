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15:48, 21 июля 2026Мир

Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за войны с Ираном

WP: У Пентагона заканчиваются деньги из-за боевых действий против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: WANA / Reuters

У Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной в основном войной в Иране. Некоторые критически важные статьи финансирования закончатся в течение нескольких недель (...). Нехватка денег уже вынуждает Пентагон сокращать расходы на обучение и техническое обслуживание, которые помогают поддерживать боеготовность», — передает издание слова законодателей, а также действующих и бывших чиновников США.

Авторы материала отмечают, что возобновление конфликта между Вашингтоном и Тегераном рискует «еще больше истощить военный бюджет США».

Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Дэн Кейн выступят перед комитетом Сената по ассигнованиям во вторник, 21 июля. Они представят свои доводы в пользу выделения средств на продолжение боевых действий. По словам источников, если Конгресс не удовлетворит их запрос, то Вооруженные силы (ВС) США «вскоре будут вынуждены пойти на еще более болезненные компромиссы».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что конфликт с Ираном для США является «болотом». В Белом доме опасаются, что у Трампа быстро заканчиваются способы вывести страну из непопулярного и дорогостоящего конфликта в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре этого года.

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