Войну с Ираном назвали болотом для США

Politico: Война с Ираном — это болото для США

Война с Ираном — это болото для США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в Белом доме боятся, что у президента США Дональда Трампа быстро заканчиваются способы вывести страну из непопулярного и дорогостоящего конфликта в преддверии промежуточных выборов.

«Вот как выглядит болото», — сказал источник, близкий к Белому дому.

По словам бывшего члена Палаты представителей Карлоса Курбело, война с Ираном превратилась в нависающее облако, которое омрачает национальное настроение, подавляет поддержку правящей партии и мотивирует сторонников оппозиции.

Союзники администрации считают, что у президента есть ряд военных вариантов, не предполагающих прямого ввода войск в строй, включая эскалацию военно-морской блокады США и нападения на иранскую инфраструктуру.

Второй источник, близкий к Белому дому, отметил, что ситуация с американскими военнослужащими, вероятно, усилит давление на Трампа, вынуждая его принять решительные меры, заявил второй источник, близкий к Белому дому, пожелавший остаться анонимным.

«Его терпение всегда было на исходе, но, думаю, сейчас мы видим последствия этого. Хорошим показателем того, куда он намерен двигаться, является его масштабный запрос на оборонный бюджет в Конгресс. Он хочет гарантировать, что у Соединенных Штатов будет более чем достаточно возможностей для проведения любых будущих операций в случае необходимости», — заключил собеседник издания.

Ранее бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф заявил, что у США мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном. Уточняется, что Иран также вряд ли смягчит свою переговорную позицию в результате новых раундов военных ударов США.