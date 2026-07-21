В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном

WP: У США мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном

У Соединенных Штатов Америки мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном. Об этом заявил бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф, сообщает The Washington Post (WP).

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа считает, что если она продолжит наносить по Ирану более сильные военные удары, Тегеран в конечном итоге станет более гибким, однако эта оценка почти наверняка неверна.

«Мне сложно, потому что я не думаю, что у Соединенных Штатов много хороших вариантов. Вы продолжите наблюдать значительные обострения в этом конфликте, за которыми последуют периоды затишья, а затем возобновление боевых действий», — сказал он.

Кроме того, согласно новой оценке американской разведки, правительство Ирана вряд ли почувствует существенное влияние или смягчит свою переговорную позицию в результате новых раундов военных ударов США, подобных тем, которые происходят сейчас.

Ранее стало известно, что Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану. Целью Тель-Авива является замораживание программы вооружений Тегерана и усилий по восстановлению страны.