Нетаньяху пытался убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по Ирану

WSJ: Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану

Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления Исламской Республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Поскольку военные цели Израиля все больше расходятся с целями США, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента [США Дональда] Трампа возобновить полномасштабные атаки на Иран, чтобы еще больше затормозить программы вооружений Тегерана и усилия по восстановлению страны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, спецслужбы Израиля передали США информацию о якобы перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземные туннели под горой Кирка недалеко от Натанза. По данным израильской разведки, глубина туннелей в этом месте достигает 140 метров.

Руководство Израиля, как пишет WSJ, ожидает, что эта информация окажет влияние на дальнейшие шаги США в отношении Ирана и подтолкнет Вашингтон к новой, более мощной волне ударов.

Ранее стало известно, что Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном. Сообщалось, что американский лидер рассматривает только два варианта для прекращения войны.

