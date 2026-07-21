Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:28, 21 июля 2026Мир

Нетаньяху пытался убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по Ирану

WSJ: Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления Исламской Республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Поскольку военные цели Израиля все больше расходятся с целями США, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента [США Дональда] Трампа возобновить полномасштабные атаки на Иран, чтобы еще больше затормозить программы вооружений Тегерана и усилия по восстановлению страны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, спецслужбы Израиля передали США информацию о якобы перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземные туннели под горой Кирка недалеко от Натанза. По данным израильской разведки, глубина туннелей в этом месте достигает 140 метров.

Руководство Израиля, как пишет WSJ, ожидает, что эта информация окажет влияние на дальнейшие шаги США в отношении Ирана и подтолкнет Вашингтон к новой, более мощной волне ударов.

Ранее стало известно, что Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном. Сообщалось, что американский лидер рассматривает только два варианта для прекращения войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор обратился к жителям российского региона после попадания БПЛА в жилой дом
    Российские дети заразились опасным вирусом в пятизвездочном отеле Турции
    Стали известны слова Месси в раздевалке Аргентины после поражения в финале чемпионата мира
    Россиянин решил заживо сжечь жену на глазах у всех гостей
    Названа самая опасная Windows
    Производители сельхозтехники в России пожаловались на критическую ситуацию
    В России водителям разрешили не показывать сотрудникам ГАИ один документ
    Десятки домов в российском регионе подтопило
    В сети поделились самыми пугающими предсмертными признаниями
    Нетаньяху пытался убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok