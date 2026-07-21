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08:52, 21 июля 2026Мир

Трамп оказался на перепутье в войне с Ираном

Axios: Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Дональд Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном. Как сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц, рассматриваются только два варианта завершения войны.

Первый сценарий — добиться нового десятидневного перемирия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Второй — начать масштабную совместную военную операцию с Израилем с целью принудить Тегеран к капитуляции.

По данным источников, Катар, Египет, Пакистан и другие посредники уже представили Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Администрация Трампа изучает эту инициативу и призвала Израиль не предпринимать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно.

Однако США одновременно готовятся к провалу переговоров. За последние дни Пентагон перебросил в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков для возможной масштабной эскалации конфликта. Израильские источники сообщили, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готовится к расширению войны в ближайшие дни.

Трамп пока не принял окончательного решения. Официальные лица полагают, что ближайшие несколько дней определят, какой из путей возобладает. При этом пространства для затяжного конфликта с неопределенным исходом почти не остается.

Ранее Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого убитого американского солдата. По его словам, он уже дал соответствующий приказ военному командованию, включая министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

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