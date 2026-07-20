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22:36, 20 июля 2026Мир

Трамп снова пригрозил Ирану жестким ответом

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого американского солдата
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого убитого американского солдата. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, он уже дал соответствующий приказ американскому военному командованию, включая министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это убийство во многократном размере! Эта директива была передана каждому военному руководителю», — написал он.

Ранее Иран пообещал устроить США «теплый прием» при наземной операции. «Они увидят последствия. Я думаю, что там много людей, которые ждут, чтобы устроить "теплый прием"», — сказал представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

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