Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Трамп: США нанесут удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ливанским коллегой, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы обязательно атакуем новый объект, о котором они говорят», — заверил американский лидер.

По словам Трампа, Иран оказался целью атак со стороны США «из-за ядерного оружия». Он добавил, что Тегеран пытается воссоздать ядерный объект, по которому американские вооруженные силы собираются нанести удар. Глава Белого дома заверил, что США будут наносить удары по любому объекту, где иранское руководство «хотя бы подумает о ядерном оружии».

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана якобы стремятся к срочным переговорам с американской стороной, однако Вашингтон не заинтересован в этом.