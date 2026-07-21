Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана

Трамп: Представители Ирана отчаянно хотят встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана якобы стремятся к срочным переговорам с американской стороной, однако Вашингтон не заинтересован в этом. Его слова передает Clash Report.

«Они отчаянно хотят встретиться. Пока они не будут готовы к значимой встрече, у нас нет интереса к переговорам», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также заявил о значительном ослаблении военных возможностей Ирана. По его словам, американская сторона наносит «такой ущерб, который никто не считал возможным».

Ранее стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.