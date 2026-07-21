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18:31, 21 июля 2026Мир

Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана

Трамп: Представители Ирана отчаянно хотят встретиться
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана якобы стремятся к срочным переговорам с американской стороной, однако Вашингтон не заинтересован в этом. Его слова передает Clash Report.

«Они отчаянно хотят встретиться. Пока они не будут готовы к значимой встрече, у нас нет интереса к переговорам», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также заявил о значительном ослаблении военных возможностей Ирана. По его словам, американская сторона наносит «такой ущерб, который никто не считал возможным».

Ранее стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.

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