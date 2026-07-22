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02:07, 22 июля 2026Мир

В МИД России заявили об ожидании подробностей о встрече G20 в Атланте

Бердыев: Россия ждет от США подробностей о встрече глав МИД G20 в Атланте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСаммит G20

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Россия ожидает от США подробностей, связанных с организацией встречи глав МИД Группы двадцати (G20) в Атланте. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев в беседе с ТАСС.

«Пока эти совещания существуют в виде предварительных планов. Ждем от США соответствующих подробностей и разъяснений», — заявил Бердыев.

По его словам, помимо запланированной на 30-31 октября встречи, не исключен созыв экстренного заседания по лихорадке Эбола.

Ранее РФ в G20 Денис Агафонов заявил, что вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 решится ближе в мероприятию.

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