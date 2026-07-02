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08:21, 2 июля 2026Мир

В России ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Шерпа от России Агафонов: Вопрос об участии Путина в G20 в США решится ближе к мероприятию

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 («Большая двадцатка»), который состоится в Майами с 14 по 15 декабря, решится ближе к мероприятию. Об этом сообщил шерпа РФ в G20 Денис Агафонов, передает РИА Новости.

«Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, будет решаться ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны», — отметил он.

При этом Агафонов подчеркнул, что Россия будет «достойно представлена» на предстоящем саммите вне зависимости от принятого решения.

12 июня посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Путин еще не получал от США приглашения на саммит. Он подчеркнул, что такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, «примерно за месяц-полтора».

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