В России ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Шерпа от России Агафонов: Вопрос об участии Путина в G20 в США решится ближе к мероприятию

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 («Большая двадцатка»), который состоится в Майами с 14 по 15 декабря, решится ближе к мероприятию. Об этом сообщил шерпа РФ в G20 Денис Агафонов, передает РИА Новости.

«Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, будет решаться ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны», — отметил он.

При этом Агафонов подчеркнул, что Россия будет «достойно представлена» на предстоящем саммите вне зависимости от принятого решения.

12 июня посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Путин еще не получал от США приглашения на саммит. Он подчеркнул, что такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, «примерно за месяц-полтора».