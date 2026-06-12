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00:46, 12 июня 2026Мир

В МИД ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 в США

Посол Бердыев: США еще не отправили Путину приглашение на саммит G20
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин еще не получал от США приглашения на саммит «Большой двадцатки» (G20). На соответствующий вопрос в интервью РИА Новости ответил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора. Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что подобные приглашения играют протокольную роль и призваны показать уважение к партнерам. В них также передаются детали будущего саммита. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

Ранее Бердыев заявил о крахе украинизации G20. «Вот эта истерия, которую нагнетали в последние годы не только в "Двадцатке", но и вообще западные страны, пытаясь поставить во главу угла украинский сюжет в качестве некоего главного вызова, потерпела полный крах», — сказал он.

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