В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение. Об этом уведомляет Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 28 июля, в 23:27 по московскому времени в 211 километрах от города Кокопо. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 5,4, очаг залегал на глубине десяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

28 июля мощное землетрясение поразило остров Кюсю. Оно стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами. Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Более 48 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено.

Кроме того, после землетрясения рухнул крупный торговый центр в префектуре Кумамото. Обвалился второй этаж здания, очевидцы слышали звук взрыва и видели поднявшийся дым. Около 200 посетителей успели эвакуировать, но множество людей остались в ТЦ, оказавшись в западне. По данным NHK, около 20-30 сотрудников торгового центра числятся пропавшими без вести. Предположительной причиной взрыва назвали утечку газа.