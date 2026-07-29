Вооруженные силы (ВС) России полностью освободят территорию Донбасса. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.
«Россия продолжает побеждать. Взгляните на линию фронта. Русские продвигаются вперед. Медленно, но неуклонно. Нет сомнений, что к концу года они завладеют всем Донбассом», — отметил он.
Профессор подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезными трудностями, которые включают массовое дезертирство и значительные потери людей в боях.
Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что санкции США против России могут быть введены осенью. По его словам, ожидается голосование в верхней палате Конгресса США.