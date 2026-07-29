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19:02, 29 июля 2026 (обновлено: 19:08, 29 июля 2026)Мир

В США высказались об успехах ВС России на территории Донбасса

Миршаймер: ВС России полностью освободят территорию Донбасса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России полностью освободят территорию Донбасса. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

«Россия продолжает побеждать. Взгляните на линию фронта. Русские продвигаются вперед. Медленно, но неуклонно. Нет сомнений, что к концу года они завладеют всем Донбассом», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезными трудностями, которые включают массовое дезертирство и значительные потери людей в боях.

Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что санкции США против России могут быть введены осенью. По его словам, ожидается голосование в верхней палате Конгресса США.

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