Депутат Новичков: Удары ВСУ по священникам могут быть кампанией против православия

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по священникам могут быть частью кампании, направленной на уничтожение православия. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что мы видим на протяжении последних пяти лет — хотя и ранее это было, но с началом СВО приобрело особый масштаб — это всестороннее уничтожение православного духовенства теми или иными способами», — сказал он.

Депутат пояснил, что атаки дронов всегда корректируются, а у священников видны нагрудные кресты и черные одеяния, которые не скроет даже броня. Парламентарий подчеркнул, что после начала СВО уничтожение православного духовенства приобрело особый масштаб. Он напомнил, что Запад, а также Израиль принимают участие в уничтожении православных церквей и измывательстве над священниками.

Ранее стало известно, что монах и священник попали под удар украинского беспилотника американского производства в Троицком районе Луганской Народной Республики.