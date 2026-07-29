Россиянам перечислили признаки опасной сделки с жильем

«Жилфонд»: Просьба занизить цену квартиры в договоре должна насторожить покупателя

Отказ пройти медосвидетельствование для подтверждения дееспособности должен насторожить при заключении сделки с жильем. «Красные флаги» при покупке и продаже квартиры агентству РИА Новости перечислили в компании «Жилфонд».

По наблюдениям риелторов, оценивая безопасность сделки, в первую очередь нужно обращать внимание не на внешние признаки (цену, доверенность или дефекты в истории квартиры), а на поведение продавца. Так, подозрения должны вызывать спешка, умалчивание сведений или попытка отойти от стандартной процедуры оформления сделки.

Сомнительным представляется и отказ продавца предоставить справку о дееспособности. Нельзя упускать из виду любые признаки давления на продавца и его упоминания о переводе средств от продажи третьим лицам. Также более 60 процентов риелторов считают подозрительной просьбу занизить стоимость объекта в договоре.

Доверенность, по мнению риелторов, напротив, не является рискованным фактором. Заниженная стоимость по сравнению с рыночной также не является поводом для серьезных опасений, уверено большинство агентов.

При этом риелторы реже считают поводом для отказа от сделки то, чего традиционно опасаются приобретатели жилья. Например, продажу квартиры по доверенности подавляющее большинство опрошенных сочли ситуацией, требующей уточнений или дополнительной юридической проверки, а не причиной для отказа от сделки. Наличие долей других собственников или потенциальных наследников, хоть и является основанием для более тщательной проверки документов и условий сделки, но само по себе не является стоп-сигналом, подчеркивают в компании.

Ранее россиян предупредили о последствиях занижения стоимости квартиры в договоре. Такие действия могут расцениваться как нарушение налогового законодательства и грозить уголовной ответственностью для продавца. Покупатель же в таком случае может остаться и без квартиры, и без денег.