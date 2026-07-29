Россиянам назвали самые быстро раскупаемые машины с пробегом

На российском вторичном рынке быстрее всего покупатели разбирают машины массовых и бюджетных марок, пишут «Известия».
Абсолютным лидером по скорости продаж стал бренд Haval. Объявления этих машин закрываются на 22,5 процента быстрее, чем в среднем по стране. Вторую и третью строчку заняли Lada и Chery, опередившие средний срок на 20,3 и 12,5 процента соответственно. Далее идут Geely с отрывом в 10,2 процента, Hyundai — в 6,3 процента и Kia — в 6,1 процента.
В модельном рейтинге нет равных продукции «АвтоВАЗа». Бестселлерами по скорости продаж стали заднеприводная «классика» и переднеприводное семейство Samara. Так, на продажу Lada 2107 требовалось на 32,1 процента меньше времени, чем типичный срок экспозиции по России, а модель 2114 (Samara-2) реализовывали на 33,6 процента быстрее среднего по стране. Модели Granta, Priora, Kalina, а также седаны и хетчбэки 2110, 2112, 2115 продавались быстрее среднего показателя на 20–30 процентов.
Быстро «уходят» и подержанные иномарки: Renault Duster (на 17,2 процента) и Hyundai Solaris (14,9 процента), а также Kia Rio, внедорожник Lada 4×4, Renault Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Lada Vesta, Chevrolet Niva, Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и Daewoo Matiz.
Ранее стали известны самые популярные у китайских покупателей кроссоверы. Лидером спроса оказалась Tesla Model Y, локализованная на заводе в Шанхае. С января по июнь в Китае зарегистрировали 172 513 таких машин. Второе место занял электрический кроссовер Li Auto i6. Бензиновый Geely Atlas четвертого поколения завоевал третье место.