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14:15, 28 июля 2026 (обновлено: 14:55, 28 июля 2026)Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в Китае

Самым популярным кроссовером в Китае стал Tesla Model Y, опередивший Li Auto и Geely
Марина Аверкина

Фото: Mike Blake / Reuters

Какие кроссоверы покупали китайцы в первом полугодии 2026 года, сообщил Telegram-канал «Китайские автомобили».

Лидером спроса оказалась модель не китайского бренда, а Tesla Model Y, локализованная на заводе в Шанхае. В последнее время этот автомобиль часто критиковали за технологическое отставание от соперников, но это никак не повлияло на спрос. С января по июнь в Китае зарегистрировали 172 513 таких машин. Цена Tesla Model Y находится в диапазоне 263 500–313 500 юаней (около 3,03–3,6 миллиона рублей).

Второе место занял электрический кроссовер Li Auto i6. За шесть месяцев владельцами модели стали 120 443 китайских автомобилиста. В Китае она доступна в единственной комплектации стоимостью 249 800 юаней (около 2,9 миллиона рублей). Эксперт отметил, что с недавних пор кроссовер начали официально продавать в Белоруссии.

Бензиновый Geely Atlas четвертого поколения занял третье место. В России этот автомобиль представлен как Volga K40. Суммарный тираж модели за первое полугодие 2026 года составил 110 621 экземпляр. Приобрести Geely Atlas IV в Китае можно за 99 900–129 900 юаней (1,2–1,5 миллиона рублей). При этом популярный в России Geely Monjaro в китайском списке оказался только на девятом месте.

Также в первом полугодии большим спросом у китайских покупателей пользовались Xiaomi YU7, Fang Cheng Bao Ti7, BYD Sealion 06, Volkswagen Tiguan L, BYD Yuan Up, Geely Monjaro и Toyota Frontlander.

Ранее стало известно, что с 20 по 26 июля в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель продаж марки за всю историю ее присутствия на российском рынке.

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