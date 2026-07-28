Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:10, 28 июля 2026 (обновлено: 11:30, 28 июля 2026)Авто

Китайский Avatr незаметно установил рекорд продаж в России

Целиков: Avatr за неделю завоевал российский рынок, но машин для покупателей не осталось
Марина Аверкина

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

За прошедшую неделю в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель продаж марки за всю историю ее присутствия на российском рынке, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Всплеск интереса к модели оказался настолько мощным, что за четыре недели, с 29 июня по 26 июля, обладателями этих машин стали 442 человека. К слову, за предыдущие 26 недель 2026 года дилеры реализовали только 418 автомобилей Avatr. Таким образом, месячный результат превысил продажи целого полугодия.

Автомобили Avatr появились в России весной 2023 года, однако официальные продажи стартовали только в январе 2025-го. За все время реализации машин марки в стране на учет поставили чуть более трех тысяч таких электромобилей.

На минувшей неделе Avatr также занял первую строчку среди всех электрических брендов. Реализация машин Umo резко сократилась — до 42 единиц, хотя неделей ранее показатель составил 151 машину. Целиков предположил, что снижение продаж связано с небольшими запасами у дилеров.

Похожая ситуация ранее сложилась с маркой Evolute: ее электромобили практически полностью раскупили, а новых поставок пока нет. Резко выросший спрос на электрокары столкнулся с дефицитом машин у дилеров.

Ранее стало известно, что кроссовер Exeed RX начали продавать в России со значительными скидками. Снижение цены затронуло версии Premium и Flagship 2025 года выпуска, оснащенные классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Скидка на комплектации составляет от 961 000 до 1 001 000 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной
    Появились подробности о 19 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе
    «Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине
    В России прокомментировали атаку беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Подмосковье
    Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области
    Трудности с дальнейшим ростом российского фондового рынка объяснили
    Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным
    Мэр российского города подписал контракт с Минобороны и сохранил пост
    Покинувшая Россию Пугачева назвала причину своих панических атак
    Готовность россиян экономить сразу после получения зарплаты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok