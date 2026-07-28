Китайский Avatr незаметно установил рекорд продаж в России

Целиков: Avatr за неделю завоевал российский рынок, но машин для покупателей не осталось

За прошедшую неделю в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель продаж марки за всю историю ее присутствия на российском рынке, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Всплеск интереса к модели оказался настолько мощным, что за четыре недели, с 29 июня по 26 июля, обладателями этих машин стали 442 человека. К слову, за предыдущие 26 недель 2026 года дилеры реализовали только 418 автомобилей Avatr. Таким образом, месячный результат превысил продажи целого полугодия.

Автомобили Avatr появились в России весной 2023 года, однако официальные продажи стартовали только в январе 2025-го. За все время реализации машин марки в стране на учет поставили чуть более трех тысяч таких электромобилей.

На минувшей неделе Avatr также занял первую строчку среди всех электрических брендов. Реализация машин Umo резко сократилась — до 42 единиц, хотя неделей ранее показатель составил 151 машину. Целиков предположил, что снижение продаж связано с небольшими запасами у дилеров.

Похожая ситуация ранее сложилась с маркой Evolute: ее электромобили практически полностью раскупили, а новых поставок пока нет. Резко выросший спрос на электрокары столкнулся с дефицитом машин у дилеров.

Ранее стало известно, что кроссовер Exeed RX начали продавать в России со значительными скидками. Снижение цены затронуло версии Premium и Flagship 2025 года выпуска, оснащенные классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Скидка на комплектации составляет от 961 000 до 1 001 000 рублей.