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19:56, 29 июля 2026Россия

В российском регионе захотели привлечь сотрудников предприятий к защите от дронов

В Краснодарском крае могут создать МОГ из сотрудников предприятий для защиты от дронов
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Краснодарском крае могут создать мобильные огневые группы (МОГ) для защиты объектов критической инфраструктуры от атак украинских дронов, они будут состоять из сотрудников предприятий. Идея обсуждалась на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба с губернатором Вениамином Кондратьевым, подробности встречи опубликованы на сайте администрации региона.

«Одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций», — указано в публикации.

В ходе встречи Кондратьев заявил о необходимости защиты промышленных объектов, поскольку они напрямую связаны с продовольственной безопасностью России.

При содействии военных мы продолжаем укреплять систему обороны региона. Но и бизнес так же должен быть заинтересован в защите своих предприятий

Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали Краснодар. В результате падения дронов в городе загорелся складской комплекс. Как сообщали власти, пострадали три человека.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по одному из городов Краснодарского края — Армавиру. На территории нефтебазы произошло возгорание на площади 800 квадратных метров.

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