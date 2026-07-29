Мотоциклист сбил ребенка на площади в российском городе и попал на видео

В Тихорецке мотоциклист сбил ребенка на площади

В Тихорецке Краснодарского края мотоциклист проехал на высокой скорости по площади, на которой играли дети, и сбил семилетнюю девочку. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах можно увидеть, как два мотоциклиста проезжают по площади, где дети катаются на велосипедах и электромашинках. Один из них сбил девочку на велосипеде и тут же скрылся, не остановившись. К ребенку тут же подбежал один из взрослых.

По данным канала, девочка получила травмы. Нарушителя разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что подросток из Иркутской области сбил на мотоцикле двухлетнюю девочку. Пострадавшая попала в больницу.