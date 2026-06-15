Российский подросток сбил двухлетнюю девочку и попытался замести следы

В Приангарье подросток сбил двухлетнюю девочку и разобрал мотоцикл, чтобы скрыть следы

Подросток из Иркутской области сбил на мотоцикле двухлетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все произошло в СНТ «Гидростроитель». 14-летний юноша ехал на мотоцикле Racer по Утренней улице и сбил ребенка, который шел вдоль дороги с бабушкой. Девочку госпитализировали, а водитель скрылся с места аварии и разобрал мотоцикл в гараже, чтобы замести следы. Позже он обо всем рассказал маме.

Месяцем ранее подросток уже попадался сотрудникам силовых структур. Тогда его поставили на учет, а мотоцикл определили на штрафстоянку. Родителей мальчика привлекли к административной ответственности, но доступ к технике для ребенка они не ограничили. Теперь его отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей за передачу мотоцикла сыну, не получившему водительские права.

Родителей подростка также проверят по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее жительница Владимира подарила 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором он разбился. Теперь ее ждет суд.