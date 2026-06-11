За разбившегося на мотоцикле российского подростка под суд отдали его мать

СК: Жительница Владимира подарила сыну байк, и он на нем разбился, ее отдали под суд

Жительница Владимира подарила 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором он разбился, теперь ее ждет суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина 1974 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни»).



По данным СК, в апреле 2024 года мать купила 13-летнему сыну в спортивном магазине кроссовый мотоцикл КАУО К1 250 МХ 21/18, развивающий скорость более 50 километров в час. Она отдала его в полное распоряжение ребенка, разрешив ездить по дорогам общего пользования.



Ночью 26 июня 2025 года в деревне Суздальского района подросток оставил спящую мать дома и без ее разрешения уехал с друзьями кататься. Они приехали на парковку рядом с гипермаркетом на Суздальском проспекте Владимира. При развороте мотоцикл столкнулся с Lada Priora, в результате подросток получил открытый перелом костей стопы и обширные рвано-ушибленные раны правой ноги.

Женщина признала вину. Ее также привлекли к административной ответственности за пребывание несовершеннолетнего на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что суд в Иркутской области вынес первый в регионе приговор против матери подростка, который стал виновником смертельного ДТП.