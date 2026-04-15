Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15 апреля 2026

Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

В Иркутске осудили мать за смертельное ДТП, которое утроил ее сын-подросток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Иркутской области вынес первый в регионе приговор против матери подростка, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции России.

Как уточнили ведомстве, 31-летняя женщина купила мотоцикл своему 13-летнему сыну в июне прошлого года. Из-за юного возраста мальчик не умел им управлять и не мог получить водительские права, но тем не менее периодически ездил за рулем. 15 июня 2025 года подросток на мотоцикле сбил двух 16-летних школьниц в поселке железнодорожной станции Шуба. Одна из них не выжила.

После смертельной аварии мальчика и семью поставили на профилактический учет. Его мать наказали за неисполнение родительских обязанностей, а также возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни») УК РФ. Женщине назначили принудительные работы на шесть месяцев. Мотоцикл, на котором ее сын совершил ДТП, конфисковали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok