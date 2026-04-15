Российский следователь с фамилией Патрик попался на хищении улик

Следователь Патрик оказался в хабаровском СИЗО из-за вещественных доказательств

Суд в Хабаровске отправил под стражу следователя по фамилии Патрик, который подозревается в присвоении вещественных доказательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Патрик занимает должность заместителя руководителя одного из отделов управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Следствие полагает, что он присвоил улики по делам из своего же производства. Когда именно было совершено преступление, не уточняется.

Сейчас в отношении следователя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 («Присвоение или растрата с использованием служебного положения») УК РФ. Он пробудет в СИЗО по 1 июня.

