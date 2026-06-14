Фанаты «Нью-Йорк Никс» разгромили шесть автобусов после победы команды в НБА

Баскетбольные фанаты устроили беспорядки в Нью-Йорке после победы местного «Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает РИА Новости.

Болельщики разгромили шесть автобусов. Они выбили стекла, нарисовали граффити на транспортных средствах, а также сорвали двери, люки и капоты. Некоторые из них залезали на крыши.

Команда из Нью-Йорка в пятом матче финальной серии обыграла на выезде «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94:90 и впервые за последние 53 года завоевала звание сильнейшего коллектива НБА. Для «Никс» это третий чемпионский титул в истории — ранее ньюйоркцы завоевывали его в 1970 и 1973 годах.

Президент США Дональд Трамп поздравил «Никс» в своей социальной сети Truth Social. «Какой это был год, но еще больше невероятными были победы в плей-офф, особенно последние четыре. Возможно, величайшие в истории баскетбола», — написал американский лидер.