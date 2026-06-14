В НБА определился новый чемпион

«Нью-Йорк» обыграл в матче финала НБА «Сан-Антонио» и впервые за 53 года стал чемпионом

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился новый чемпион. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Им стал «Нью-Йорк Никс». Команда в пятом матче финальной серии обыграла на выезде «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94:90 и впервые за последние 53 года завоевала звание сильнейшего коллектива НБА. Для «Никс» это третий чемпионский титул в истории — ранее нью-йоркцы завоевывали его в 1970 и 1973 годах.

Президент США Дональд Трамп поздравил «Никс» в своей социальной сети Truth Social. «Какой это был год, но еще больше невероятными были победы в плей-офф, особенно последние четыре. Возможно, величайшие в истории баскетбола», — написал американский лидер.

Ранее Трампа освистали болельщики перед началом третьего матча серии между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио». Это произошло во время исполнения гимна США.