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09:29, 14 июня 2026Спорт

В НБА определился новый чемпион

«Нью-Йорк» обыграл в матче финала НБА «Сан-Антонио» и впервые за 53 года стал чемпионом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dustin Safranek / Imagn Images / Reuters

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился новый чемпион. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Им стал «Нью-Йорк Никс». Команда в пятом матче финальной серии обыграла на выезде «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94:90 и впервые за последние 53 года завоевала звание сильнейшего коллектива НБА. Для «Никс» это третий чемпионский титул в истории — ранее нью-йоркцы завоевывали его в 1970 и 1973 годах.

Президент США Дональд Трамп поздравил «Никс» в своей социальной сети Truth Social. «Какой это был год, но еще больше невероятными были победы в плей-офф, особенно последние четыре. Возможно, величайшие в истории баскетбола», — написал американский лидер.

Ранее Трампа освистали болельщики перед началом третьего матча серии между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио». Это произошло во время исполнения гимна США.

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