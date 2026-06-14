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11:38, 14 июня 2026Мир

В европейском городе бутики заколотили фанерой перед G7

В швейцарской Женеве заколотили бутики в ожидании беспорядков на саммите G7
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСаммит G7

Фото: Umit Bektas / Reuters

В швейцарской Женеве заколотили фанерой элитные бутики и банки на случай беспорядков перед 51-м саммитом «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Кусками фанеры завесили витрины десятков мест, в том числе бутиков Cartier и Dior, банков и магазинов одежды. Всего было установлено две тысячи квадратных метров деревянных панелей.

Власти попросили жителей не выходить на улицы города в воскресенье, 14 июня, когда планируется масштабная акция протеста с участием 50 тысяч митингующих. Город потратит более 25 миллионов долларов на усиление безопасности на время саммита, будут мобилизованы более четырех тысяч полицейских. Местные жители оказались недовольны ситуацией с ограничением доступа в магазины и банки. Некоторые заявили, что не собираются выходить из дома в день беспорядков.

Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Лидеры стран-участниц прилетят в Женеву, а затем переправятся через границу в Эвиан-ле-Бен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в одной из сессий на саммите.

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